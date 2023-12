Nonostante il pareggio di Marassi col Genoa la Juventus è lì, a -4 dall'Inter. Il primo posto è un traguardo concreto, l'obiettivo quello di farsi trovare pronti in caso di passi falsi dei nerazzurri. Per questo serviranno anche gli acquisti giusti sul mercato di gennaio: l- Il nome diè sempre presente nella lista di Giuntoli: l'esterno inglese del Manchester United piace ma i costi dell'operazione rischiano di diventare eccessivi; per la Juve è un sì, ma solo a determinate condizioni economiche. Il classe 2000 ha aperto alla possibilità di valutare un trasferimento a Torino, è disposto ad ascoltare qual è il piano in mente per lui anche se negli ultimi giorni in Inghilterra stanno raccontando un nuovo scenario: nonostante Sancho abbia da tempo rotto con i Red Devils - oltre alla Juventus c'è anche del Dortmund -per dimostrare quanto vale e riscattare l'ultimo periodo complicato.- Una sorta di frenata a quella che - finora - è soltanto un'idea per gennaio. La prossima sarà la sessione delle occasioni, quella dei prestiti, eventualmente con diritto di riscatto. In quel ruolo si è candidato. L'esperienza in MLS non sta andando un granché, il giocatore ha voglia di tornare in Italia e si è già proposto ai bianconeri. Berna rivuole la Serie A per candidarsi per un posto all'Europeo, la Juve è la sua prima scelta e Allegri non ha chiuso a un suo ritorno. Al momento la società ha altre strategie, ma il suo nome è da tenere in considerazione se non si dovesse arrivare ad altri obiettivi.