Non ha risposto nella conferenza stampa dell’assemblea degli azionisti, ma Andrea Agnelli starebbe valutando l’ingresso di un nuovo partner nella società. È quanto riporta il Corriere dello Sport, secondo cui non appare assurda come ipotesi quella di allargare la società ad investitori internazionali, come avviene oggi, dato che Lindsell Train è attualmente il secondo azionista del club bianconero, con una quota pari all’11,3% dell’azionariato, in cui Exor possiede il 63,77%. Il nuovo piano di sviluppo, come anticipato dal presidente della Juve, non sarà supportato da nuovi aumenti di capitale (come fatto lo scorso anno). La strada principale resta quella di sistemare il costo della rosa, ma l’ingresso di un nuovo socio è una soluzione tutt’altro che remota.