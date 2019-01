Un nuovo sponsor, per nuovi ed ulteriori incassi. La Juve vuole sfruttare a pieno il suo potenziale, la forza della rosa e anche l'investimento fatto per portare Cristiano Ronaldo in bianconero. Come? Cercando ulteriori investitori e tutte le novità introdotte dalla Lega Calcio. Empoli, Torino, Fiorentina, Spal, Atalanta e Cagliari hanno già provveduto ad introdurre sulle loro magliette lo sponsor sulla manica, mentre la Juve ragiona sui possibili offerenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli scorsi giorni c'è stato un approccio, poi fallito, con Eni, ma l'idea è sempre viva. Manchester United, Chelsea e Arsenal, infatti, dai loro contratti incassano circa 10 milioni di sterline a stagione.