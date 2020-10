Cristiano Ronaldo ha effettuato questa mattina il tampone di controllo per il Covid-19, per verificare se permane la positività al virus. In caso di esito negativo, invece, il fuoriclasse portoghese potrebbe essere convocato per il match che mercoledì sera opporrà la Juventus al Barcellona, alle 21 allo Stadium, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. E' vero che la Juve ha vinto senza CR7 in Champions a Kiev, ma è altrettanto vero che senza di lui in campionato sono arrivati i pareggi con Crotone ed Hellas Verona. Il ritorno di Ronaldo quindi, per di più contro Messi e il Barcellona, sembra proprio essenziale per la squadra di Andrea Pirlo in questa fase delicata della stagione.