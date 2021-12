I ripetuti problemi fisici di Dybala e i numeri tutt'altro che esaltanti di Morata e Kean, che mettono insieme 6 gol in campionato, hanno indotto la dirigenza bianconera a guardarsi attorno e. Un profilo sondato già nelle ultime due sessioni di trasferimenti e con risultati poco soddisfacenti, visto che in entrambi i casi la risposta del Sassuolo assolutamente contraria. Un profilo che, in un ottica di rinnovamento e di progettazione di un futuro a medio-lungo termine, può rappresentare un'alternativa al grande sogno Dusan Vlahovic.- Il vice-presidente della Juve Pavel Nedved e il responsabile dell'area tecnica Federico Cherubini non si sono arresi e nei giorni scorsi,senza cessioni particolarmente onerose - i nomi di Kulusevski ed Arthur rimangono in prima linea - i bianconeri possono avanzare soltanto proposte diDal canto suo, il Sassuolo ha visto crescere nell'ultimo anno solare il valore tecnico e quindi anche economico di Scamacca, autore di 5 reti da inizio stagione:- Sulla base delle considerazioni che Carnevali e la proprietà della società emiliana fanno di Scamacca e degli altri pezzi pregiati della loro collezione, né alla Juve né alle altre società interessate saranno concessi sconti o favori di sorta:Sull'onda di quanto è avvenuto non più tardi di qualche mese, sempre con la Vecchia Signora protagonista, per Locatelli. Condizioni che evidenziano la distanza che rimane importante, al momento, tra domanda e offerta e che sta inducendo Nedved e Cherubini a, in uscita dal Manchester United per tornare a giocare con continuità,, che ha un ingaggio molto oneroso ma che nel Paris Saint-Germain è tutt'altro che centrale. La Juve attende segnali dal mercato, anche da quello in uscita: con una partenza che porti in cassa un tesoretto importante, l'assalto a Scamacca potrebbe ripartire, ma su ben altre basi e probabilmente con maggiori possibilità di successo.