Juve o Atletico? Questo il dubbio di Diego Godin. Un dilemma ancora senza risposta. Sul piatto due offerte, concrete, importanti, suggestive. E due tempistiche completamente diverse. Ha fretta l'Atletico Madrid, ad esempio. Non vuole correre rischi futuri né, soprattutto, presenti. Un contratto quasi in bianco per quel che riguarda gli standard dei Colchoneros, altri tre anni di ingaggio per rafforzare il suo status di bandiera fino a farlo legare a vita all'Atletico Madrid. Il rinnovo scongiurerebbe già ora il rischio di vederlo partire a parametro zero la prossima stagione. Il rinnovo ora scaccerebbe via lo spettro concreto di un passaggio alla Juve. Che a sua volta ha fatto la sua mossa, molto concreta.

QUI JUVE – Dai sondaggi preliminari, il club bianconero è passato a fare sul serio. Pronto un ricco contratto di tre anni con opzione per il quarto, con Godin che avrebbe la possibilità di guidare insieme a Giorgio Chiellini la difesa della Juve dopo Cristiano: un altro modo di scrivere la storia, in un'altra piazza con un'altra maglia. Ma un progetto che intriga parecchio. Tanto più che se la fiducia di Diego Simeone rimane più che totale, anche quella della Juve non lascia indifferente Godin: l'Atletico non aprirà ad una cessione e allora i bianconeri hanno confermato di essere intenzionati se necessario a pagare la clausola da 20 milioni. E allora Godin prende tempo, quanto non si sa ancora. Più tempo si prenderà per decidere, più farà il gioco della Juve che in questo momento deve ancora fargli posto sia in organico che a bilancio. Ma lavora proprio in questa direzione. La palla già da diverse settimane è saldamente tra i piedi di Diego Godin: decide lui. Atletico e Juve in attesa, mentre agenti e intermediari si dividono tra Madrid e Milano. L'Atletico ha fretta, la Juve non ancora.



@NicolaBalice