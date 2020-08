La Juventus è alla ricerca di due attaccanti per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, uno dei profili individuati è Donyell Malen del Psv Eindhoven. Classe ’99, è l’olandese il nuovo obiettivo della Juventus, che poi cercherà anche un altro centravanti, ma dopo la partenza di Higuain.