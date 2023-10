La Juventus ha in programma sei rinnovi di contratto importanti da qui alla fine dell'anno, inteso come anno solare. Da qui al 31 dicembre quindi Cristiano Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera si metteranno al lavoro per consolidare, con una serie di prolungamenti di contratto, lo zoccolo duro della rosa a disposizione di Max Allegri.



L'obiettivo, oltre a quello più evidente di rinsaldare i rapporti con i propri giocatori ritenuti centrali, è quello di far crescere lo spirito di squadra, cementare il senso di appartenenza a un gruppo fino alla convinzione di essere tutti parte di una stessa "famiglia".



È in questo senso che, come scrive Tuttosport, si stanno muovendo Giuntoli e Giovanni Manna nell'ambito di un lavoro che porterà, entro la fine dell'anno, al prolungamento dei contratti di almeno sei giocatori della Juve.



Nelle intenzioni della dirigenza, rinnovare l'intesa con loro dovrebbe contribuire a un doppio importante risultato: innanzitutto si andrebbe a sgravare il bilancio con ammortamenti e ingaggi ricalibrati, in quanto diluiti; e poi si aumenterebbe la loro inclusione all'interno del mondo Juve, cosa che aiuterebbe anche nelle successive sessioni di mercato di fronte a eventuali assalti di club interessati.



