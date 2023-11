La trattativa per il rinnovo di contratto di Mattia Zaccagni cone la Lazio non decolla nonostante la volontà dichiarata del giocatore di restare in maglia biancoceleste. Con un contratto in scadenza 30 giugno 2025, per questo motivo iniziano a palesarsi all'orizzonte potenziali destinazioni e club interessati a lui e fra questi secondo TvPlay c'è anche la Juventus