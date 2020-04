Mauro Icardi e un futuro tutto da scrivere. Il Psg ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni per prendere tutto il suo cartellino dall'Inter, alla finestra c'è la Juventus che l'aveva già cercato l'estate scorsa. Secondo il Corriere dello Sport il prezzo dell'argentino è destinato a calare a causa del coronavirus. Per questo, se i francesi dovessero riscattarlo, potrebbe tornare in corsa un'ipotesi di scambio con i bianconeri. Più difficile invece vedere Icardi alla Juve se il giocatore dovesse tornare all'Inter, a causa dei rapporti tra Marotta e Paratici.