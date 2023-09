L'esordio in Serie A di Alan Matturro non è passato inosservato.



La buona gara disputata giovedì sera dal difensore del Genoa contro la Roma, la prima per il 18enne uruguaiano nel nostro massimo campionato, sembra aver avuto diversi spettatori altamente interessati. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, club che già un paio di anni fa aveva messo gli occhi sul campione del mondo Under 20.



L'approdo di Matturro al Grifone, che lo scorso gennaio riuscì a battere sul tempo una folta concorrenza tra cui quella dell'Inter, non pare aver sopito l'interesse dei bianconeri per il ragazzo. Anzi. Ora che il 18enne è sbarcato in Italia le attenzioni juventine su di lui sembrano essere addirittura aumentate.



Anche perché, stando a quanto riporta Il Bianconero, la Juventus vanterebbe con il Genoa un canale preferenziale che le consentirebbe di assicurarsi il giocatore in futuro: "se e quando la Juventus decidesse di affondare il colpo - si legge nel sito - lato Genoa non troverebbe barricate da superare".