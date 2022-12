Pepê è il nuovo nome per il centrocampo della Juventus. Classe 1997, il brasiliano, capace di agire anche sulle fasce in posizioni più arretrate, piace molto ai bianconeri secondo A Bola. Su di lui ci sono pure Chelsea e Arsenal. I portoghesi puntano a liberarlo solo per 75 milioni di euro, ossia l’entità della sua clausola rescissoria.