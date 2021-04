Emil Audero ha conquistato tutti. Il portiere della Samp, prodotto del settore giovanile della Juventus, sta disputando un'ottima stagione e così il mercato è pronto a mettere le mani su di lui. Su Audero, scrive Il Secolo XIX, ci sarebbero in particolare Juventus, Milan, Inter e Paris Saint Germain. Si tratterebbe però di tre situazioni molto diverse l'una dall'altra. La Juve starebbe pensando a lui come vice Szczesny. Il possibile addio di Buffon avrebbe allertato Paratici, e Audero presenterebbe un grosso vantaggio. Essendo cresciuto nel vivaio bianconero, occuperebbe uno slot dedicato ai calciatori prodotti dalle giovanili. Per l'Inter c'è la spinta di Marotta, mentre il Psg lo prenderebbe come vice Keylor Navas.