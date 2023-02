Il ridimensionamento dei costi imporrà un mercato che dovrà necessariamente riproporre una Juve in grado di far diventare grandi quei nomi che oggi sono all'interno della categoria "sorprese". L'ultimo? Lewis Ferguson, centrocampista col vizio del gol del Bologna, che lo ha pagato 3,5 milioni la scorsa estate: piace, piace tanto, piace sempre di più. Si sta infittendo il lavoro degli osservatori su di lui, contatti già avviati con gli agenti, la volontà è quella di giocare d'anticipo per evitare che la valutazione vada oltre lo sperato.