Dopo la vittoria dell'Europa League ecco la proposta. La Juventus sta sondando il terreno per Diego Godin, difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport è un'idea per la prossima estate, anche se in questo momento non sembra una prima necessità. La Juve, infatti, vuole farsi trovare pronta nel caso della partenza di Benatia.