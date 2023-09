Thierry Henry debutta sulla panchina della Francia Under 21. Che giovedì alle ore 18.30 gioca in amichevole a Nancy contro i pari età della Danimarca, guidata da Steffen Hojer. Una meteora nel calcio italiano: acquistato dal Brescia nell'estate del 1999 (quando Henry passò dalla Juventus all'Arsenal), l'attaccante venne rispedito in patria a gennaio senza raccogliere alcuna presenza. Ora il gioiello della sua squadra è il centrocampista del Salisburgo, Maurits Kjaergaard (classe 2003). Il quale se la vedrà in campo con Habib Diarra, nato a gennaio 2004.

Scherzo del destino: proprio nella stagione 2003/2004 Henry vinse la classifica cannonieri in Premier League con 30 gol, trascinando l'Arsenal degli invincibili al titolo di campione d'Inghilterra. E ora inizia una nuova avventura con la nazionale che dovrà portare alle Olimpiadi di Parigi 2024.



SOTTO ESAME - Tornando all'attualità, Francia-Danimarca rappresenta un'opportunità per vedere all'opera alcuni giovani talenti molto interessanti in prospettiva futura. In particolare Giuntoli ha già sguinzagliato i propri osservatori per continuare a tenere d'occhio Diarra, seguito pure da Chelsea e Wolverhampton. Nell'occasione non potrà fare altrettanto con Manu Koné. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach è fuori età (classe 2001) e ha concluso la propria carriera con l'Under 21 francese infortunandosi al ginocchio destro durante l'ultimo Europeo. Dopo aver superato il girone eliminando l'Italia (con lui in campo), senza di lui la Francia ha perso 3-1 con l'Ucraina ai quarti di finale. Una sconfitta che è costata la panchina a Sylvain Ripoll e ha aperto le porte all'arrivo di Thierry Henry.