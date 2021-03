Ci sarà tanto da fare subito per la prima squadra, al di là di crisi economica mondiale e di problemi comunque comuni a ogni altro club al mondo, la rifondazione non può che continuare ed entrare nel vivo in ogni reparto. L'ultimo colpo in tal senso è stato quello di Nicolò, per quanto poi sia rimasta soprattutto la maxi-operazione che è servita per sistemare i bilanci di Juve e Genoa coinvolgendo anche Elia Petrelli e Manolo Portanova. Uno dei prossimi potrebbe invece portare dritto in Spagna, dove si sta mettendo in mostra un talento che ha già attirato l'attenzione di Fabio Paratici e i suoi uomini.un po' trequartista, un po' seconda punta, un po' attaccante esterno.nel Valencia che deve far quadrare i conti e quindi puntare con forza sul proprio vivaio, proprio Lee ha saputo raccogliere in un certo senso l'eredità di Ferran Torres (caratteristiche diverse) ritagliandosi uno spazio molto importante: venti presenze in Liga di cui dodici da titolare, sono ventitré in tutto le partite disputate con un gol segnato (in Copa del Rey) e quattro assist sfornati.e fin qui ha dimostrato di voler sondare il mercato prima di passare alla fase maggiormente calda nella trattativa per il rinnovo. Una situazione tenuta particolarmente sotto controllo dalla Juve, che sarebbe interessata ad arrivare a Lee magari indove farlo crescere per un anno o due.