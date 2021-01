. La Juve prosegue nella sua caccia ai migliori talenti, tanto italiani quanto stranieri. Dopo l'affare Rovella chiuso, 10 milioni di euro tutti in bonus al Genoa, con nell'affare anche ragazzi come Portanova e Petrelli, ecco le altre mosse. Sempre vivo l'interesse per Bryan Reynolds, 19enne terzino americano di Dallas, che piace anche a Roma e Bruges.