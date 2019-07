Nome: Juan Miranda. Ruolo: terzino sinistro. Squadra: Barcellona. Squadre interessate: Juventus. E' la carta d'identità di Juan Miranda, laterale mancino del Barça, per cui la Juve avrebbe già avanzato un'offerta. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, raccontando dell'interesse bianconero per il classe 2000, che attualmente è impegnato con la Spagna negli Europei U19.