Sandro Tonali, la stella del futuro. In tanti lo hanno già paragonato ad Andrea Pirlo, per ruolo, qualità in prospettiva, per il capello a caschetto e per la crescita nelle fila del Brescia. Lui, dopo l'esordio in Serie B nella scorsa stagione, Tonali continua ad essere al centro del progetto Brescia e a soli 18 anni ha in mano le chiavi del centrocampo. La Juve lo osserva e, secondo quanto riportato da Serie B News, avrebbe avuto degli occhi speciali per lui anche all'Ezio Scida, dove ieri sera ha sfidato il Crotone. Per Tonali una buona gara, condita da un assist.