Un vecchio nome che torna di moda: si tratta di Luis Muriel. L'attaccante dell'Atalanta quest'anno ha collezionato 14 reti in 38 partite, 9 gol solo in campionato, era un nome già uscito nella scorsa estate. C'è la concorrenza della Roma, che lo ritiene perfetto per il il tridente leggero in attacco, soprattutto se dovesse andare via Zaniolo.