In una delle peggiori serate della stagione bianconera, la Juve è stata travolta dal ciclone Verona ben oltre il risultato di 2-1. E tra i gialloblù di Ivan Juric, anche in quella occasione ci fu Matteo Pessina a salire in cattedra. Non un nome a caso, ma il talento che maggiormente ha colpito gli scout bianconeri tra quelli del Verona. Con la Juve che già si era mossa con l'Atalanta per ottenere una valutazione del suo cartellino nel caso in cui Fabio Paratici decidesse di tentare l'affondo: base d'asta tra i 15 e i 20 milioni. L'Atalanta non chiude, la Juve ci pensa.