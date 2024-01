Juve, occhio a Felipe Anderson: c'è un ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma del West Ham per Felipe Anderson. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e per il momento non ci sono segnali circa una possibilità di rinnovo con il club della Capitale. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, gli Hammers starebbero pensando al giocatore biancoceleste per la prossima stagione per ingaggiarlo a parametro zero.