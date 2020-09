David Alaba è un giocatore che da sempre ingolosisce la Juventus, e non solo. Un terzino con una potenza straordinaria, in grado di coprire diverse porzioni di campo, che a 28 anni ha ancora tanta sostanza da dare. Il suo contratto col Bayern Monaco, club nel quale è cresciuto e con cui ha vinto due Champions League, scade l'anno prossimo e le trattative per il rinnovo vanno per le lunghe. Se non si dovesse raggiungere a breve l'accordo, sostiene la Bild, Alaba ha già chiesto al Bayern di essere ceduto subito per non doversene andare a parametro zero.