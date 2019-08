Il parco giocatori della Juventus è troppo affollato. Ventotto giocatori sono eccessivi e, oltre al problema delle liste (2 esuberi per la Serie A e ben 6 per la Champions), i tanti giocatori in maglia bianconera sono un'incidenza sul fronte stipendi. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il 2 settembre non è così lontano e tra le priorità di Paratici quella di piazzare i giocatori di troppo resta primaria. Dybala su tutti, non è che la punta di un iceberg che affonda nelle profondità le sue radici.



I NOMI - Tra i giocatori in uscita, Gonzalo Higuain resta sempre in vendita. Sul Pipita però, non ​è rimasta che la Roma, seppur la soluzione giallorossa si sia intiepidita negli ultimi giorni e la volontà del giocatore non cambia. Poi, si passa a Khedira, con la paura rescissione che diventa ogni giorno più forte, dopo che il tedesco ha rifiutato ogni destinazione. Ci sono poi ancora Perin, che da già venduto ​è rimasto ancora in bianconero. ma anche Matuidi, Mandzukic e Pjaca: manca meno di un mese, il tempo ancora non ​è un problema urgente, ma Paratici si dovrà muovere in anticipo, per evitare che lo diventi.