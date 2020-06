La Juve scende in campo questa sera sul campo del Genoa e 4 bianconeri dovranno fare attenzione a non prendersi un cartellino. ​Cuadrado, De Ligt, Dybala, Bentancur sono i diffidati che in caso di ammonizione saltano il derby contro il Torino in programma sabato prossimo. Cinque invece i diffidati tra le fila granata: ​Izzo, Lukic, Sirigu, Zaza, Rincon.