L'Europa League della Juventus inizierà contro il Nantes. Un sorteggio benevolo per i bianconeri che però non potranno sottovalutare l'avversario. Anche perché dopo un inizio molto complicato, il Nantes è in netta crescita come evidenziano i risultati. Nelle ultime 12 partite, i francesi hanno perso solo una partita. Nelle ultime tre gare di Ligue 1, sono arrivati 7 punti che hanno portato il Nantes al 13esimo posto.