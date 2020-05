Niente di grave, in fondo è solo un selfie. Però di questi tempi bisognerebbe fare attenzione a tutto, anche al centimetro. Così il post su Instagram di Juan Cuadrado rivela un'infrazione, piccola, di poco conto, una leggerezza. Ma pur sempre un'infrazione del protocollo appena approvato. Perché ora si può stare negli spogliatoi, dalla prossima settimana si potranno anche fare le docce. Ma mantenendo due metri di distanza, che nello scatto pubblicato dal colombiano non sembra proprio esserci tra i vari bianconeri sorridenti e in posa: Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala e Daniele Rugani. Niente di grave, però...