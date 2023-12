Khephren Thuram, fratello di Marcus, sorprende sempre di più al Nizza di Fraioli ed è uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus. La concorrenza per il gioiello francese è però ampia e negli ultimi giorni il Liverpool ha mostrato grande interesse per il centrocampista classe 2001. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il club inglese è disposto a investire una cifra intorno ai 45 milioni di euro per il giocatore in questione.