La Juventus fa sul serio per Luis Suarez. E dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, per un ingaggio intorno ai 12 milioni di euro a stagione, pensa di presentare una particolare offerta al Barcellona: come riporta Sky Sport i bianconeri vogliono pagare un piccolo indennizzo ai blaugrana, pagando solo dei bonus in base ai risultati personali e di squadra.