Un nome per la fascia sinistra. La Juventus cerca un'alternativa ad Alex Sandro, tra i giocatori in ballo c'è anche Layvin Kurzawa. Il francese classe 1992 del Paris Saint-Germain è stato offerto a più riprese a Paratici, che non ha un vero e proprio piano B per il ruolo di terzino. La Juve sta parlando con il Psg di diversi discorsi, anche di De Sciglio, e in uno degli ultimi summit ha fatto sapere la sua anche sull'ex Monaco, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e potrebbe partire a gennaio.