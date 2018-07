Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Juventus con una novità su Darmian e Mandzukic: "La Juventus ha chiesto a Darmian di aspettare ancora, perchè dopo il Mondiale ci sarà un confronto con Mandzukic. Se il croato dovesse chiedere di andare via, la Juve non lo tratterrebbe, perchè la Juve non trattiene nessuno. A quel punto si potrebbe materializzare lo scambio Darmian-Mandzukic. La storia tra Alex Sandro e la Juve non è una storia blindata, è una storia aperta: il PSG vuole prendere un giocatore di quel livello. Quindi se Darmian vorrà aspettare ancora un po', magari la fine del Mondiale...".