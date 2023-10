E’ previsto per la giornata di oggidellachee in cui i membri del consiglio saranno chiamati ade che è previsto essere in perdita di non meno di 110 milioni di euro. All'interno della riunione si parlerà anche di un possibile aumento di capitale per compensare le perdite.e, come anticipato dai dati emersi nella semestrale pubblicata dall'azionista di maggioranza Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann), sarà diUn dato in forte miglioramento rispetto all'annata precedente che era di 239 milioni di euro, mada parte degli azionisti e in questo CdA sarà analizzata questa possibilità che dovrà poi essere presentata ed approvata dall'Assemblea degli Azionisti prevista entro fine mese. Da Exor, che ha già investito circa 700 milioni in due aumenti di capitale negli ultimi 5 anni,ma la prospettiva per il bilancio da chiudere al 30 giugno 2024 senza i ricavi UEFA (la Juve è stata esclusa da tutte le competizioni per i noti casi giudiziairi) potrebbe costringere la proprietà a una nuova ricapitalizzazione.Oltre a questo, riporta Calcio & Finanza, ci sarà anche da remesso in passato proprio da Exor e sottoscritto per il 65% proprio dalla proprietà,Da parte della famiglia Agnelli c'è stata già la volontà di ri-sottoscrivere l'eventuale nuovo accordo.