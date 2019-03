Oggi è il giorno del giudizio per Cristiano Ronaldo. La Commissione Disciplinare dell'Uefa si riunisce per esaminare il caso relativo all'esultanza dell'attaccante portoghese, che al termine dell'ultima partita di Champions League vinta 3-0 a Torino ha fatto un gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid.



Le strade sono due: una multa (come all'allenatore argentino Simeone, autore dello stesso gesto all'andata, ma rivolto ai propri tifosi) più probabile rispetto a una squalifica per il prossimo impegno europeo contro l'Ajax. In quest'ultimo caso la Juventus farebbe ricorso prima alla Commissione d'appello di Nyon e poi eventualmente al Tas di Losanna.