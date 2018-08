Come anticipato ieri mattina, da qualche ora Andrea Favilli è passato dalla Juventus al Genoa.

La firma sul contratto tra l'attaccante pisano e la società più antica d'Italia è arrivata nella serata di ieri, anche se prima di essere ufficializzato il giocatore dovrà espletare la formalità delle visite mediche, programmate per questa mattina nel capoluogo ligure.



L'accordo stipulato tra bianconeri e rossoblù ricalca grossomodo quelle che erano state le indicazioni emerse a tal proposito nei giorni scorsi, con l'aggiunta però di qualche cambiamento sostanziale. Il 21enne ex Ascoli si trasferirà al Genoa in prestito oneroso per 5 milioni con il riscatto fissato a 7 che da obbligatorio, come ipotizzato in precedenza, diverrà opzionale. Modifiche ci saranno anche nella clausola di riacquisto che la Juve manterrà sul giocatore al termine delle prossime due stagioni. Qualora Madama volesse ricomprare il ragazzo tra un anno garantirà non più 16 ma 21 milioni ai rossoblù, cifra che salirà a 24 se dovessero passare altri dodici mesi.