Oggi si saprà se Marko Pjaca sarà un nuovo giocatore del Genoa.



L'attaccante croato della Juventus è destinato a partire per l'ennesima volta in prestito. Sulle sue tracce da giorni c'è con una certa insistenza il club rossoblù, il cui presidente è da tempo un grande estimatore del vice-campione del mondo a Russia 2018.



L'eventuale trasferimento in Liguria sarebbe un'ipotesi gradita ai bianconeri che con il Genoa vantano ottimi rapporti di mercato. Resta tuttavia da capire quale sia la volontà del giocatore che prima di dare il suo assenso al Grifone avrebbe chiesto qualche giorno di riflessione. Un tempo che, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, scadrebbe oggi.



Entro sera, quindi, i rossoblù sapranno se Pjaca raggiungerà Criscito e compagni a Pegli oppure se il sogno del presidente Preziosi sarò destinato a rimanere tale.