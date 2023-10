La trattativa tra il Milan e Christian Pulisic è andata avanti piuttosto spedita. Ma prima di entrare nel vivo, l'entourage dell'americano ne aveva parlato anche (non solo) con la Juve: le condizioni per concretizzare l'interessamento bianconero non ci sono state, l'idea però c'era. Ed era stata approfondita col Chelsea pure a gennaio.