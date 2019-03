Già, perché se Jorgeha rubato la scena tra affari clamorosi (Cristiano Ronaldo Joao Cancelo) ed altri imbastiti, i rapporti con Raiola sono tutt'altro che secondari. Quasi impossibile riuscire a riportare in bianconero Paul. Ma di operazioni ce ne sono parecchie, anche in fase avanzata.Perché ormai il suo contratto con il Flamengo è destinato a scadere nelle prossime settimane di marzo, niente rinnovo per lui. Che proprio per questo motivo ha visto sfumare il salto in prima squadra. Poco male, proprio l'intermediazione di Raiola gli permetterà di volare subito in Europa, la Juve è in netto vantaggio per tesserarlo in attesa di capire se lasciarlo in Under 23 o proporgli da subito un prestito in un club amico in serie A.Anche perché filtra l'amarezza dall'entourage del giocatore sia per una trattativa rimandata troppe volte da parte della Juve, sia per aver ignorato la volontà di trovare maggiore spazio da parte di Kean se non in estate quantomeno nella sessione di mercato di gennaio.un'altra stagione di puro apprendistato non verrà digerita, che sia cessione con recompra o prestito rimarrà centrale l'opinione di Raiola e non soltanto della Juve nella scelta del prossimo club.L'olandese dell'Ajax è centrale tra gli obiettivi di mercato della Juve, che già la scorsa stagione è stata vicinissima a portarlo a Torino.Resta una valutazione ancora ritenuta troppo alta come quella che ne fa l'Ajax, nonostante la giovane età.