La Juventus continua a progettare la sua rosa del domani, con il capitolo centravanti ancora tutto da scrivere. Nelle intenzioni della società, infatti, sembra esserci proprio quella di aggiungere alla squadra un grande nome in attacco e, tra i tanti che circolano, quello di Erling Braut Haaland continua ad essere uno dei più gettonati. Quindi, come riporta Tuttosport, la Juve sarebbe ben disposta a trovare soldi e spazio in squadra per il norvegese del Dortmund, ma non da questa estate. Infatti, c'è una clausola sul contratto che scatta dal 2022, per cui il giocatore potrà essere acquistato per 75 milioni di euro. La Juve ci pensa.