Manuel Locatelli e la Juve, una storia d'amore che entra nel vivo. Il centrocampista era arrivato in bianconero in prestito condizionato dal Sassuolo un anno e mezzo fa e ora, grazie alla partita con la Cremonese, è diventato a tutti gli effetti di proprietà della Juventus.



Nel contratto infatti c'era una clausola che faceva scattare l’obbligo di riscatto alla prima presenza nel 2023. A Cremona quindi, dopo un anno e mezzo di prestito gratuito, si è messo il tassello definitivo per l'acquisto del giocatore a 25 milioni pagabili in tre esercizi.