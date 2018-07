"Dobbiamo trattenere le nostre stelle". José Mourinho argina le voci di mercato di casa Manchester United. "In questo momento non siamo competitivi per il titolo", le parole del tecnico portoghese che fa riferimento anche alle tante assenze dei giocatori che devono rientrare dai Mondiali. Un messaggio che riguarda anche Paul Pogba, sui cui l'attenzione della Juventus non è mai diminuita.