Corteggiamenti, colloqui, cene, dialoghi e abboccamenti. Il Manchester City, il Chelsea e non solo. Una gemma preziosa oggetto del desiderio: Miralem Pjanic. Il muro eretto dalla Juventus solido come e quanto la richiesta economica per il bosniaco: 100 milioni di euro.



NON BASTANO 100 MILIONI - Settimane lunghe, di serafica attesa. Da ieri le sterline della Premier non fanno più paura: offerte, dall’Inghilterra, non ne sono arrivate. Ed ora molto difficilmente la Juve valuterebbe offerte per un perno come Pjanic. È troppo tardi: una settimana, anche meno, alla chiusura del mercato e, contestualmente, all'inizio del campionato. Secondo quanto appreso da calciomercato.com ad oggi non basterebbero più 100 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere Pjanic. Per privarsene, a un soffio dal gong, dovrebbe arrivare un’offerta indecente, superiore ai 100 milioni.



BLINDATO - Novità, in tal senso, non se ne registrano. Proposte concrete, al vaglio di Marotta e Paratici, non ce ne sono. Lo scorrere del tempo lega ancor di più Pjanic ai campioni d’Italia. Il patto del classe ‘90 con la dirigenza bianconera è chiaro: una volta chiuso il mercato, si discuterà del rinnovo contrattuale. Per lui è pronto prolungamento con ricco adeguamento dell’ingaggio: da 4,5 a 6,5 milioni a stagione. Per una permanenza dorata che, al momento, sembra scontata. Ma questo mercato ci ha abituato a non abbassare mai la guardia. Tanti i big in bilico in giro per l’Europa: come detto, una proposta irrinunciabile potrebbe far vacillare la Juventus. Ed in quel caso potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista che porta a un vecchio, ma mai tramontato, amore: Sergej Milinkovic-Savic.