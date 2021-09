I giovani, i cambi, la personalità.sta continuando a mandare grandi segnali e imput diretti ai suoi calciatori per cercare di cambiare l'andamento di questadi inizio stagione. Oggi con lo Spezia un po' di turnover ci sarà, ma a prescindere se partirà dal 1' o dalla panchina c'è un attaccante che ancora manca all'appello in zona gol ed è anche colui che, con il suo acquisto, ha chiuso il mercato in entrata dellae che oggi più che mai ha il compito di cancellare il fantasma di CristianoIl mercato estivo della Juventus è stato tutto fuorché scoppiettante, ma con l'addio dell'asso portoghese a pochi giorni dalla chiusura,Kean durante la sua presentazione ufficiale in bianconero era stato chiaro: "​Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni, tornare qui è stata la scelta giusta.che, invece, ha dato con la maglia della Nazionale.Allegri non gli ha ancora concesso piena fiducia, anzi.di come nelle gerarchie Moise parta ancora indietro. Eppure oggi, con un Morata non al meglio, la chance di incidere c'è e ci sarà.Kean è alla prova del nove, altrimenti la richiesta di Allegri alla società, di intervenire ancora nel reparto d'attacco a gennaio, potrebbe essere davvero presa in considerazione.