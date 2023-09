Restano poche ore alla Juventus per trovare una sistemazione a Filip Kostic. Il club bianconero ha bisogno di cedere e soprattutto di incassare, sia perché l'iter burocratico previsto per il tesseramento in Premier League è tutto fuorché agevole. In queste ore, i contatti proseguono con il West Ham, il club che nelle ultime ore si è fatto avanti con più decisione per acquistare l'esterno serbo classe 1992.



IN FRETTA E FURIA - Il club londinese è alla ricerca di un esterno offensivo e dal canto suo la Juventus sta facendo di tutto per non far perdere l'interesse degli hammers sul giocatore. Il problema più grande è il tempo. Per quanto riguarda le cifre, Cristiano Giuntoli conta di arrivare almeno a 15 milioni di euro di tesoretto, con una minima apertura al prestito con diritto di riscatto (che potrebbe sapere più di obbligo). Per il giocatore, sotto contratto con la Juve fino al 2026, si tratta per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione.