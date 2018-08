Il futuro di Pjanic è chiaro: in caso di offerta irrinunciabile (dagli 80 milioni in su) la Juve è disposta a trattare la cessione del bosniaco altrimenti la dirigenza bianconera non si siede neanche al tavolo. Senza cessione la Vecchia Signora è anzi pronta a sedersi allo stesso tavolo del procuratore del calciatore, Fali Ramadani, per offrire a Pjanic un ricco rinnovo di contratto passando dagli attuali 4,5 milioni di euro ad oltre 6 milioni a stagione. In tutto questo il tempo stringe, alle big di Premier sono rimaste poche ore a disposizione per tentare l'affondo su Pjanic.