La Juve fa sul serio per Federico Chiesa. Come riportato da Rai Sport, i bianconeri al momento sono in pole per l'esterno della Fiorentina. La Juve è pronta a mettere sul piatto 60 milioni più il cartellino di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco che si è messo in luce con il Bologna in questa stagione.