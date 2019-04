Riccardo Orsolini sta trascinando il Bologna alla salvezza con i suoi gol e sta sorprendendo tutti in questo finale di stagione, Juventus compresa. Oggi il classe '97 vale almeno il doppio rispetto ai 14 milioni di euro fissati per il riscatto del club emiliano in estate, ma i bianconeri hanno la possibilità di controriscattarlo versando altri 6 milioni ai felsinei. E potrebbe essere proprio questa la scelta di Fabio Paratici, soprattutto nel caso in cui Orsolini diventi il jolly di mercato da inserire nella trattativa con la Fiorentina per Federico Chiesa o con la Roma per Nicolò Zaniolo. Orsolini da urlo: il Bologna se lo gode, ma la Juventus è alla finestra.