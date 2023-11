Gli osservatori della Juventus non vanno in vacanza durante la sosta, anzi. I bianconeri infatti saranno presenti alla sfida tra Croazia e Armenia, valevole per le qualificazioni europee. Osservato numero uno è Eduard Spertsyan, armeno del Krasnodar. Il prezzo per prenderlo è allettante: 15 milioni di euro per il trequartista. Lo scrive Tuttosport.