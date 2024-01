Juve, ottimismo per Chiesa, Rabiot a parte. Le ultime verso il Sassuolo

Redazione CM

Arrivano buone notizie per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, in vista della sfida di martedì sera contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, durante l'ultimo allenamento odierno, Federico Chiesa si è parzialmente allenato col gruppo a disposizione del tecnico livornese e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, verrà convocato per la sfida contro i neroverdi di Dionisi.



RABIOT A PARTE - Discorso diverso, invece, per Adrien Rabiot: il centrocampista francese ha lavorato a parte anche durante la sessione di oggi, proseguendo nel proprio percorso personalizzato di recupero. La sua presenza contro il Sassuolo resta in dubbio, anche se dalla Continassa filtra ottimismo in merito alla sua convocazione.