La Juventus annuncia “Black and White Journey”, iniziativa con cui il club bianconero si propone di essere vicino ai tifosi di tutto il mondo, anche da un punto di vista turistico. Come si legge sul sito ufficiale della società campione d'Italia, la novità prevede contenuti unici, oltre il biglietto in Legends Club per assistere alla partita, pernottamento in albergo 4 stelle (o superiore), autista privato per gli spostamenti in città, pasto presso un esclusivo ristorante, un’esperienza indimenticabile prima della partita, oltre allo Juventus Exclusive Tour allo Juventus Museum. Si parte con Juve-Roma, il 22 dicembre.